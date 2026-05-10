Москва10 мая Вести.Чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Алексей Дедов в интервью информационной службе "Вести" рассказал о мероприятии, прошедшем в Исламской Республике, приуроченном к празднованию Дня Победы 9 мая.

По словам дипломата, в Иране состоялась традиционная церемония возложения цветов к могилам советских воинов на кладбище Дуляб в память о тех, кто отдал жизнь и здоровье за независимость Родины. Посол сообщил, что мероприятие посетили представители российского загранучреждения, а также послы дружественных стран.

Традиционное мероприятие, посвященное нашему великому празднику 9 Мая – Дню Победы, когда мы чтим память тех, кто отдал свои жизни, здоровье за Победу, за независимость, самостоятельность нашей Родины. Мы сейчас вернулись с кладбища Дуляб, где возложили цветы к могилам советских воинов, павших здесь для обеспечения бесперебойного потока помощи. А здесь, соответственно, лежат наши воины, перенесенные из Казвина, которым мы тоже отдаем, как бы, должное, вспоминаем их. В этом мероприятии участвуют практически все представители РЗУ (российского загранучреждения — прим. ред.), будет ряд послов наших друзей, стран наших друзей из СНГ заявил Дедов

Ранее советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин сообщил, что с каждым годом индийцы все шире празднуют День Победы. В этом году 9 мая в Нью-Дели прошел парад на мотоциклах, посвященный Дню Победы. Кроме местных жителей, в нем приняли участие и сотрудники российского посольства.