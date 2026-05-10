Москва10 мая Вести.Все братские захоронения в Латвии были усыпаны цветами в День Победы, заявил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор в своем Telegam-канале.

Попытки властей Латвии переписать историю и выставить советского солдата оккупантом и врагом помогли людям объединиться в День Победы, отметил Пагор.

Все братские захоронения, где я сегодня был, были просто усыпаны цветами, за что вам огромное спасибо. Мне кажется, не на одно мероприятие в Латвии люди не несут такое огромное количество цветов заявил Пагор

Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик заявил, что День Победы объединяет всех людей независимо от их вероисповедания и национальности.

По словам посла России в Молдавии Олега Озерова, День Победы течет в жилах, венах и генах народов.