С молоком и цветами: ветеран ВОВ рассказал, как в Латвии встречали солдат СССР Ветеран ВОВ Поляк: наших солдат в Латвии встречали с цветами и поили молоком

Москва2 мая Вести.Освободивших Латвию советских солдат встречали там с бидонами молока и цветами. Об этом рассказал ветеран 130-й латышской стрелковой дивизии Яков Поляк в документальном фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", сообщает ИС "Вести".

Мужчина родился на востоке Латвии — в Латгалии. Все его детство прошло там, а также в Риге и Резекне. Он свободно владеет латгальским языком.

В Риге встречали с цветами. А когда мы перешли границу Латгалии, я помню, стояли бидоны с молоком, поили наших солдат молоком. У нас был, по-моему, младший лейтенант Вульс, мы перешли как раз его хутор, он там рядом был, и он встретился с родителями, которых он не видел три года вспоминает Поляк

Освобождение Прибалтики от немецких войск произошло в 1944 году в ходе Прибалтийской операции — стратегической наступательной операции советских войск.

Директор фонда "Историческая память" Александр Дюков отметил, что, хотя нацистский оккупационный режим на территории Прибалтики не носил того геноцидного характера, каким он был в России, Белоруссии и на Украине, это все равно был тяжелый террористический режим, от которого местное население сильно натерпелось. Поэтому праздник был в 1944 году, когда пришли освободители, а также Победу здесь отмечали в мае 1945-го.