В Литве авторы учебника по истории назвали немецких фашистов освободителями Литовский учебник по истории вызвал критику за героизацию немецких фашистов

Москва22 июн Вести.Авторы школьного учебника по истории для 10-х классов в Литве написали, что литовцы встречали солдат из Германии с цветами в 1941 году, принимая их за освободителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале отмечается, что учебное издание искажает историческую правду о Великой Отечественной войне. В пособии не признается победа советских войск над нацисткой Германией, а 9 мая, День Победы, назван "днем оккупации".

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас разместил в западных соцсетях пост, в котором поиздевался над символами Дня Победы. Он разместил фотографию мусоровоза и мусорных баков с надписью "Для гвоздик, свечей и советской ностальгии" и гербом Украины.