Москва7 мая Вести.Власти Литвы предупредили о возможных последствиях для граждан, которые в День Победы собираются посетить мемориалы советским солдатам. Об этом рассказала проживающая в Вильнюсе активистка Камиле.

В беседе с РИА Новости она сообщила, что ее родственнику, ветерану войны в Афганистане, позвонили сотрудники государственной безопасности Литвы.

Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия привела активистка слова звонившего

Член совета Союза наблюдателей за правами человека Литвы Збигнев Гашка пояснил агентству, что власти подобными мерами пытаются запугать людей, который планируют праздновать День Победы.

Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин рассказал, что русскоязычные соотечественники покидают прибалтийские государства из-за принимаемых правительствами стран законов.