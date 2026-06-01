В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы, ей заявлен протест

Москва1 июн Вести.В Министерство иностранных дел России вызвана временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте, ей заявлен протест из-за планов литовских властей ликвидировать захоронения советских солдат. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД РФ, в Литве продолжает набирать обороты кампания, направленная на осквернение останков советских солдат и офицеров.

1 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Й. Тубайте, которой заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов говорится в сообщении

Российская сторона напомнила представителю Литвы об уголовной ответственности в России за уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений. В МИД подчеркнули, что все ответственные за это лица хорошо известны.