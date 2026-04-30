Временная поверенная в делах Литвы вызвана в МИД РФ из-за могил воинов Временная поверенная в делах Литвы вызвана в МИД РФ

Москва30 апр Вести.Временной поверенной в делах Литвы в России Йоланте Тубайте заявлен протест в связи "с варварскими действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии", сообщает МИД РФ.

Речь идет о захоронении советских солдат, погибших в 1944-м в боях за освобождение Литвы от фашистов. В начале апреля СМИ сообщили, что археологи раскопали могилы у кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла. Журналисты тогда уверяли, что тела будут перезахоронены у кладбища в Гинукай.

В материале МИД РФ сказано, что в четверг, 30 апреля, Тубайте была вызвана в министерство. В МИД охарактеризовали действия властей Литвы как "злонамеренную кампанию по осквернению останков" погибших советских героев, которая выглядит "предельно циничной" особенно в связи с приближением Дня Победы.

Литовской стороне заявлено требование прекратить кощунственную практику говорится в сообщении МИД РФ

В Министерстве иностранных дел также добавили, что данные "безнравственные действия поощряются" властями Литвы, которые, "видимо, забыли" факты из истории.

По сообщению МИД, Тубайте "пришлось освежить в памяти", что образованная после ВОВ Литовская ССР получила Вильнюс и Вильнюсскую область, Клайпеду и Клайпедскую область, и должна быть за это признательна военным Советского Союза.

В министерстве добавили, что Литва "опустилась до глумления над прахом погибших героев". В дипведомстве также напомнили об уголовной ответственности за осквернение могил воинов.