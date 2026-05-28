Москва28 мая Вести.В российском внешнеполитическом ведомстве состоялся жесткий дипломатический демарш. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва выразила категорическое несогласие с действиями властей европейского государства, потворствующими героизации нацистских пособников.



28 мая в МИД России был вызван посол Люксембурга в России Томас Райзен, сообщила Захарова в ходе брифинга. По ее словам, дипломату было указано на недопустимость содействия националистическим акциям Киева.

Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской "Организации украинских националистов" Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине заявила Захарова

Ранее Зеленский заявил о планах вернуть на Украину останки и других лидеров ОУН для последующего перезахоронения. Он назвал их людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.