Москва27 мая Вести.Российский посол Денис Гончар вызван в МИД Бельгии. Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в соцсети Х.

25 мая в МИД России сообщили, что после атаки ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР) Россия приступает к нанесению системных ударов по целям на Украине. В министерстве порекомендовали иностранцам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно быстрее, а местным жителям – не подходить к объектам, связанным с режимом властей.

Я распорядился сегодня вызвать российского посла в Бельгии сказано в посте главы МИД Бельгии

Максим Прево назвал призыв российского МИД к иностранцам покинуть украинскую столицу неприемлемым. Он уточнил, что Бельгия не собирается эвакуировать свое посольство.