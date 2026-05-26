Посла РФ вызвали в польский МИД после ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве МИД Польши вызвал российского дипломата после ударов возмездия ВС РФ

Москва26 мая Вести.Польский МИД вызвал посла РФ Георгия Михно из-за российских ударов возмездия по Киеву, российский дипломат донес до Варшавы позицию России, сообщает телеканал TVP Info, ссылаясь на пресс-секретаря дипломатического ведомства Польши Мачея Вевюра.

По словам Вевюра, Польша поступила так же, как другие страны Европы.

…Мы вызвали… посла России в Польше… и довели до его сведения нашу позицию сказал пресс-секретарь польского МИД

Отмечается, что российский посол в свою очередь озвучил позицию Москвы.

Ранее послов РФ вызвали МИД Германии и Норвегии.

В понедельник МИД РФ информировал, что из-за ударов Украины по гражданскому населению России российские военные приступают к системным ударам по военным предприятиям в Киеве, по командным пунктам и центрам принятия решений.

Удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске 22 мая унес жизни 21 человека.