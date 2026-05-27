Москва27 мая Вести.Призвав иностранцев покинуть Киев, Россия не угрожает им, а обеспечивает их безопасность. Об этом заявил российский посол в Бельгии Денис Гончар в ходе вызова в МИД.

Он подчеркнул, что донес это сообщение до МИД Бельгии и порекомендовал отнестись к нему со всей серьезностью, сообщает ТАСС.

Речь идет не об угрозах, а стремлении обезопасить иностранных граждан, включая дипломатический корпус отмечается в сообщении

Денис Гончар также указал на цинизм позиции бельгийских властей, которая заключается в выставлении России "главным и единственным злом" при полном обелении любых действий киевского режима.

25 мая МИД России выпустил заявление, в котором предупредил об ударах Вооруженными силами Российской Федерации как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Иностранным гражданам рекомендуется покинуть украинскую столицу, а киевлянам – находиться подальше от военных объектов.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии "Комсомольской правде" заявила, что после российского предупреждения некоторые западные страны, которое оголтело снабжают оружием, деньгами и политической поддержкой киевский режим, начали бесноваться.