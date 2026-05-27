Москва27 маяВести.Призвав иностранцев покинуть Киев, Россия не угрожает им, а обеспечивает их безопасность. Об этом заявил российский посол в Бельгии Денис Гончар в ходе вызова в МИД.
Он подчеркнул, что донес это сообщение до МИД Бельгии и порекомендовал отнестись к нему со всей серьезностью, сообщает ТАСС.
Речь идет не об угрозах, а стремлении обезопасить иностранных граждан, включая дипломатический корпусотмечается в сообщении
Денис Гончар также указал на цинизм позиции бельгийских властей, которая заключается в выставлении России "главным и единственным злом" при полном обелении любых действий киевского режима.
25 мая МИД России выпустил заявление, в котором предупредил об ударах Вооруженными силами Российской Федерации как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Иностранным гражданам рекомендуется покинуть украинскую столицу, а киевлянам – находиться подальше от военных объектов.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии "Комсомольской правде" заявила, что после российского предупреждения некоторые западные страны, которое оголтело снабжают оружием, деньгами и политической поддержкой киевский режим, начали бесноваться.
Их просто предупредили, но они начали вопить, кричать оскорбления нашим послам, куда-то их вызывать и что-то такое предъявлять… Если они заботятся о своих дипломатах и гражданах, нужно поступить очень просто - сделать все для информирования собственной общественности.заявила Мария Захарова