Москва27 апрВести.Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф в понедельник, 27 апреля, вызван в Министерство иностранных дел России, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Да, [подтверждаю]сказала дипломат в ответ на вопрос о вызове Ламбсдорфа в российское внешнеполитическое ведомство
Причины вызова не уточняются.
Ранее немецкие СМИ писали, что Ламбсдорфа вызвали на Смоленскую площадь и что причиной вызова стало предположение о взаимодействии представителей власти ФРГ с террористическими организациями.
Александр Ламбсдорф занимает должность посла Германии в России с августа 2023 года.
21 апреля посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Москва озабочена нарастающей милитаризацией ФРГ.