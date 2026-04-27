Захарова: посла Германии в России вызвали в МИД

Посла Германии вызвали в МИД РФ Захарова: посла Германии в России вызвали в МИД

Москва27 апр Вести.Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф в понедельник, 27 апреля, вызван в Министерство иностранных дел России, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Да, [подтверждаю] сказала дипломат в ответ на вопрос о вызове Ламбсдорфа в российское внешнеполитическое ведомство

Причины вызова не уточняются.

Ранее немецкие СМИ писали, что Ламбсдорфа вызвали на Смоленскую площадь и что причиной вызова стало предположение о взаимодействии представителей власти ФРГ с террористическими организациями.

Александр Ламбсдорф занимает должность посла Германии в России с августа 2023 года.

21 апреля посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Москва озабочена нарастающей милитаризацией ФРГ.