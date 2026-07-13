Москва13 июлВести.Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф покинет Россию на автомобиле, что фактически опровергает недавние заявления немецкой дипмиссии о ситуации с топливом в Москве, заявили в МИД РФ.
Посольство Германии ранее выложило в соцсетях видео, в котором шла речь о ситуации с топливом в России.
Не без удовлетворения узнали, что посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле. Отметили, что это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столицеговорится в официальном сообщении на сайте министерства
Ранее Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ на фоне заявлений немецкой дипмиссии.