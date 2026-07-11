Москва11 июл Вести.Комментарий представителей ФРГ по поводу ситуации с топливом в России является симптомом новой европейской риторики. Такое мнение ИС "Вести" высказал кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Посольство Германии ранее выложило в соцсетях видео, в котором шла речь о ситуации с топливом в России.

[Этого дипломата] не выслали [из РФ], видимо, потому что все остальные сотрудники не лучше. И тут уже либо полностью рвать дипломатические отношения, либо давать возможность выступать такого рода мелким персонажам, чей писк особенно незаметен, хотя является, конечно, симптомом новой европейской риторики и катализатором дальнейшей эскалации сказал он

По его словам, провокация — это когда оппонента выводят на какую-то реакцию, а здесь скорее имеет место прощупывание красных линий, за которыми заканчивается наше терпение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала дипломатам посольства Германии в России пересесть на общественный транспорт из-за их обеспокоенности ситуацией с топливом.