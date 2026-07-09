Москва9 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала дипломатам посольства Германии в России пересесть на общественный транспорт из-за их обеспокоенности ситуацией с топливом.

Ранее немецкое посольство опубликовало видеоролик с рассуждениями о соответствующих вопросах.

Тут посольство ФРГ рассказало нам о проблемах с бензином и что надо прекращать, как они выразились, "агрессивную войну". Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима. А пока пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом - там заодно и уточнят, чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы