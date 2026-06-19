Захарова с иронией отреагировала на слова Кошты о поиске дипканала с Россией

Захарова поинтересовалась, зачем ЕС послы в Москве, если Кошта ищет канал связи Захарова с иронией отреагировала на слова Кошты о поиске дипканала с Россией

Москва19 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы Европейского совета Антониу Кошты о необходимости установления прямого дипломатического канала с Москвой.

Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что в российской столице уже аккредитованы послы стран Евросоюза.

А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте? написала она

Ранее Кошта заявил, что Евросоюз должен иметь прямой канал связи с Россией для обмена позициями. Он также подтвердил, что его инициатива вызвала недопонимание на саммите ЕС.