Москва19 июнВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы Европейского совета Антониу Кошты о необходимости установления прямого дипломатического канала с Москвой.
Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что в российской столице уже аккредитованы послы стран Евросоюза.
А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?написала она
Ранее Кошта заявил, что Евросоюз должен иметь прямой канал связи с Россией для обмена позициями. Он также подтвердил, что его инициатива вызвала недопонимание на саммите ЕС.