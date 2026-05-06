Москва6 маяВести.Самолеты немецкой авиакомпании Lufthansa могут совершать дозаправку в Москве в случае совершения вынужденных промежуточных посадок. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он также предложил закупать российскую еду во время таких вынужденных посадок, так как Евросоюз захлестнул продовольственный кризис.
Lufthansa может дозаправиться в Москве, так как ей придется рассмотреть возможность дозаправкинаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее он отметил, что мировой авиационный шок является предвестником серьезных потрясений, которые произойдут в других отраслях.