Дмитриев: самолеты ФРГ могут дозаправляться в Москве, если им не хватает топлива

Дмитриев пошутил про дозаправку немецких самолетов в Москве Дмитриев: самолеты ФРГ могут дозаправляться в Москве, если им не хватает топлива

Москва6 мая Вести.Самолеты немецкой авиакомпании Lufthansa могут совершать дозаправку в Москве в случае совершения вынужденных промежуточных посадок. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он также предложил закупать российскую еду во время таких вынужденных посадок, так как Евросоюз захлестнул продовольственный кризис.

Lufthansa может дозаправиться в Москве, так как ей придется рассмотреть возможность дозаправки написал Дмитриев в соцсети X

Ранее он отметил, что мировой авиационный шок является предвестником серьезных потрясений, которые произойдут в других отраслях.