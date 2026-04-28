Москва28 апрВести.Швеции стоит обратиться к России на фоне потенциального дефицита авиакеросина. Таким мнением поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Так он прокомментировал публикации о том, что Швеция может столкнуться с нехваткой авиационного топлива.
Раскайтесь и попросите у России авиационное топливонаписал Дмитриев
Ранее глава РФПИ предупредил, что Европейский союз и Великобританию ожидает волна энергетического кризиса.
Между тем итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что европейские страны в мае рискуют остаться без авиакеросина из-за кризиса на Ближнем Востоке. Европейские аэропорты, согласно данным издания, почти наполовину зависят от топлива с нефтеперерабатывающих заводов в зоне Ормузского пролива.