Дмитриев назвал страну ЕС, с которой РФ может создать мощный экономический союз Дмитриев: РФ и ФРГ могли бы сформировать мощную экономическую силу

Москва11 июн Вести.Россия и Германия могли бы сформировать мощную экономическую силу. Для обеих стран был бы выгодно восстановить связи, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, которые приводит газета Berliner Zeitung, комбинация технологий Германии и народа и ресурсов России могла бы стать могущественной силой.

Мы думаем, что Германия и Россия вместе могли бы сформировать одну из мощнейших экономических сил, которая когда-либо существовала в мире сказал Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ полагает, что для разделения РФ и ФРГ прилагалось много усилий. Он также напомнил, что из-за отказа от российских энергоносителей энергия для германских промышленных предприятий стала обходиться на 30-40% дороже.

10 июня советник резидента России Антон Кобяков назвал условия для диалога РФ и Германии в ходе встречи с представителями Европарламента в Москве. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за восстановление добрососедских отношений стран и развитие сотрудничества по всем направлениям.