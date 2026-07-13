Послу Ламбсдорфу заявили о недопустимости участия ФРГ в терактах ВСУ

МИД РФ предупредил посла ФРГ о недопустимости участия Берлина в терактах ВСУ Послу Ламбсдорфу заявили о недопустимости участия ФРГ в терактах ВСУ

Москва13 июл Вести.Послу ФРГ в России Александру Ламбсдорфу заявили о недопустимости увеличения военной поддержки Берлином киевского режима и участия Германии в террористических атаках ВСУ. Об этом говорится в публикации пресс-службы МИД РФ.

Россия указала послу на неприемлемость работы совместных с Киевом предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России.

В МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России. Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера говорится в материалах

При этом российские дипломаты с удовлетворением отметили, что немецкий посол вскоре вовзратится на родину на автомобиле.

Отметили, что это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице заявили в МИД РФ

Ранее сообщалось, что Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для нужд Украины.