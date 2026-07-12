Reuters: Германия выделит €90 млн на 50 тысяч ударных беспилотников ФРГ оплатит закупку 50 тысяч ударных дронов для Украины

Москва12 июл Вести.Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для нужд Украины. Как сообщает агентство Reuters, данный контракт станет одним из крупнейших единовременных заказов БПЛА со стороны западных государств.

В рамках пакета помощи Киев получит дроны Shrike украинского производителя SkyFall, оснащённые программным обеспечением от американской компании Auterion.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил параметры сделки, уточнив, что общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. По его словам, часть беспилотников уже передана украинской стороне, а оставшаяся партия будет отправлена до конца текущего года. В компании SkyFall также подтвердили финансовое участие ФРГ в сделке, однако отказались раскрывать её подробности.