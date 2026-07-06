Москва6 июлВести.Вооруженные силы ФРГ намерены закупить до 500 беспилотников с дальностью полета не менее 1000 километров, сообщает газета Handelsblatt.
Эти дроны предназначены для совместной эксплуатации с истребителями и, в случае конфликта, для действий в глубине вражеской территории, отмечает немецкая газета.
Сроки крайне амбициозны: все беспилотники должны быть введены в эксплуатацию к 2029 годуговорится в публикации
На рассмотрении могут находиться совместные разработки немецкого оборонного концерна Rheinmetall и австралийского подразделения американского Boeing, проект европейского авиаконцерна Airbus и американского стартапа Kratos. Третьим возможным претендентом на заказ является немецкий оборонный стартап Helsing.