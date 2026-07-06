Армия Германии закупит до 500 БПЛА с дальностью полета 1000 км

Бундесвер намерен закупить до 500 БПЛА с дальностью полета 1000 км Армия Германии закупит до 500 БПЛА с дальностью полета 1000 км

Москва6 июл Вести.Вооруженные силы ФРГ намерены закупить до 500 беспилотников с дальностью полета не менее 1000 километров, сообщает газета Handelsblatt.

Эти дроны предназначены для совместной эксплуатации с истребителями и, в случае конфликта, для действий в глубине вражеской территории, отмечает немецкая газета.

Сроки крайне амбициозны: все беспилотники должны быть введены в эксплуатацию к 2029 году говорится в публикации

На рассмотрении могут находиться совместные разработки немецкого оборонного концерна Rheinmetall и австралийского подразделения американского Boeing, проект европейского авиаконцерна Airbus и американского стартапа Kratos. Третьим возможным претендентом на заказ является немецкий оборонный стартап Helsing.