Bild: в ФРГ хотят расширить функционал спецслужб и разведки по борьбе с авиацией

Власти Германии планируют расширить функционал своих спецслужб Bild: в ФРГ хотят расширить функционал спецслужб и разведки по борьбе с авиацией

Москва7 мая Вести.Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт намерен разрешить Федеральной разведывательной службе (BND) и Федеральному ведомству по охране конституции (BfV) вмешиваться в работу программного обеспечения иностранных военных самолетов и препятствовать разработке беспилотников. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В публикации отмечается, что если такое решение будет принято, то агенты BND смогут "манипулировать компонентами и чертежами БПЛА", ранее это было запрещено.

Аналогичная ситуация с военной авиацией​​​. Ее программное обеспечение обычно требует ежедневных проверок и обновлений… В будущем кибершпионы BND смогут срывать или нарушать такие обновления во враждебных странах пишет Bild

Также Федеральная разведывательная служба рассматривает возможность проведения превентивных кибератак, перегружая сеть зарубежных деятелей цифровыми запросами, потоком электронных писем, что должно вывести линии связи из строя.

Отмечается, что новые разрешения помогут усилить слежку за террористическими группировками, так как сейчас BND и BfV получают значительный объем информации от иностранных спецслужб, в том числе из США. В ФРГ обеспокоены тем, что поток этих данных может быть нарушен, пояснили в публикации.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страна утратила ощущение мирного времени и вынуждена готовиться к новым угрозам.