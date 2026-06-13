Глава МВД Германии испугался атаки дронов на здание Бундестага Глава МВД ФРГ потребовал постоянной защиты Бундестага от атак дронов

Москва13 июн Вести.Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в письме председателю Бундестага Юлии Клекнер заявил о растущей угрозе атак беспилотников на здание парламента и другие объекты конституционных органов. Об этом пишет газета Rheinische Post.

Газета, в чьем распоряжении появилось письмо, отмечает, что глава МВД ФРГ призвал создать стационарную систему противодействия БПЛА. Основанием для обращения послужило увеличение числа обнаружений дронов над объектами критической инфраструктуры в последние месяцы.

Защита конституционных органов имеет особое значение в свете сложившейся ситуации абстрактной угрозы подчеркнул Добриндт в письме

Администрация Бундестага уже обратилась к сенатору внутренних дел Берлина Ирис Шпрангер с призывом оперативно предпринять совместные шаги для создания эффективной системы защиты. Первые практические обсуждения, как отмечает газета, уже ведутся.

Ранее в Финляндии предложили компенсировать зарплату сотрудникам, которые не смогли прийти на работу из-за официальных предупреждений об угрозе налета БПЛА.