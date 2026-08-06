Москва6 авгВести.Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига расценивается как сценарий гибридной атаки.
Об этом сообщил министр внутренних дел (МВД) Германии Александр Добриндт, его слова приводит издание Tagesschau.
По его словам, обнаружение беспилотника в аэропорту представляет собой "новый уровень угроз".
По моей оценке, мы имеем дело со сценарием гибридной атаки … Это могли быть и иностранные державы. Этого, безусловно, нельзя исключатьрассказал Добриндт
5 августа в НАТО подтвердили обнаружение беспилотника рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига. Предварительно, дрон не был оснащен взрывчаткой. Как отмечало агентство DPA, поиски оператора БПЛА продолжаются.
Позже грузовой самолет логистической компании DHL столкнулся с неизвестным объектом над аэропортом немецкого города Лейпциг.