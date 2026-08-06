МВД ФРГ: инцидент с беспилотником в Лейпциге – это сценарий гибридной атаки

Глава МВД ФРГ назвал инцидент с БПЛА в Лейпциге "сценарием гибридной атаки" МВД ФРГ: инцидент с беспилотником в Лейпциге – это сценарий гибридной атаки

Москва6 авг Вести.Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига расценивается как сценарий гибридной атаки.

Об этом сообщил министр внутренних дел (МВД) Германии Александр Добриндт, его слова приводит издание Tagesschau.

По его словам, обнаружение беспилотника в аэропорту представляет собой "новый уровень угроз".

По моей оценке, мы имеем дело со сценарием гибридной атаки … Это могли быть и иностранные державы. Этого, безусловно, нельзя исключать рассказал Добриндт

5 августа в НАТО подтвердили обнаружение беспилотника рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига. Предварительно, дрон не был оснащен взрывчаткой. Как отмечало агентство DPA, поиски оператора БПЛА продолжаются.

Позже грузовой самолет логистической компании DHL столкнулся с неизвестным объектом над аэропортом немецкого города Лейпциг.