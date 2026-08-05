Самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом над Лейпцигом Грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом над аэропортом Лейпцига

Москва5 авг Вести.Грузовой самолет логистической компании DHL столкнулся с неизвестным объектом над аэропортом немецкого города Лейпциг. Из-за этого работа воздушной гавани была приостановлена, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Грузовой самолет DHL столкнулся в воздухе с неизвестным объектом вскоре после взлета из аэропорта Лейпцига, что вынудило его совершить незапланированную посадку в Ганновере говорится в публикации

Издание Bild в свою очередь сообщает, что после того, как на одной из взлетно-посадочных полос был обнаружен подозрительный предмет, полеты в аэропорту Лейпциг/Галле были приостановлены, а рейсы – перенаправлены. В связи с этим грузовому самолету пришлось прервать посадку и уйти на второй круг. После этого, примерно в шести километрах от аэропорта на высоте 400 метров лайнер и столкнулся с неизвестным объектом. После приземления в Ганновере специалисты осмотрели самолет и нашли "незначительные повреждения" в его носовой части.

Ранее при этом НАТО подтвердила обнаружение беспилотника рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига. Предварительно, дрон не был оснащен взрывчаткой. Как отмечало агентство DPA, поиски оператора БПЛА продолжаются.