Москва27 июнВести.Самолет американской авиакомпании United Airlines чудом избежал столкновения с дронов при посадке в аэропорту в штате Нью-Джерси. Об этом проинформировал телеканал CNN со ссылкой на капитана воздушного судна.
Уточняется, что инцидент произошел 26 июня в международном аэропорту Ньюарк. Пилот самолета доложил диспетчерам, что лайнер едва не зацепил круглый объект, который был шириной чуть меньше метра.
Мы чуть не врезались в дрон... примерно в 100 футах (около 30 метров. - Прим. ред.) под намиприводит канал аудиосообщение пилота
Как передает телеканал, ссылаясь на данные Федерального агентства гражданской авиации США, сообщение от экипажа поступило при заходе на посадку примерно в полночь по московскому времени. Проводится расследование.
Авиакомпания United Airlines уточнила журналистам, что произошедшее не повлияло на посадку.
Днем ранее в Китае в самый высокий небоскреб Пекина врезался легкомоторный самолет.