СNN: в Нью-Джерси пассажирский самолет при посадке едва не столкнулся с дроном

Самолет чуть не столкнулся с дроном при посадке в аэропорту в США СNN: в Нью-Джерси пассажирский самолет при посадке едва не столкнулся с дроном

Москва27 июн Вести.Самолет американской авиакомпании United Airlines чудом избежал столкновения с дронов при посадке в аэропорту в штате Нью-Джерси. Об этом проинформировал телеканал CNN со ссылкой на капитана воздушного судна.

Уточняется, что инцидент произошел 26 июня в международном аэропорту Ньюарк. Пилот самолета доложил диспетчерам, что лайнер едва не зацепил круглый объект, который был шириной чуть меньше метра.

Мы чуть не врезались в дрон... примерно в 100 футах (около 30 метров. - Прим. ред.) под нами приводит канал аудиосообщение пилота

Как передает телеканал, ссылаясь на данные Федерального агентства гражданской авиации США, сообщение от экипажа поступило при заходе на посадку примерно в полночь по московскому времени. Проводится расследование.

Авиакомпания United Airlines уточнила журналистам, что произошедшее не повлияло на посадку.

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