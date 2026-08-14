На морской базе США в Неаполе нашли неопознанный дрон На базе ВМС США в Италии нашли неопознанный беспилотник

Москва14 авг Вести.На военно-морской базе США в Неаполе обнаружили неопознанный дрон, сообщила газета Минобороны США Stars and Stripes.

Инцидент произошел 13 августа на одном из вспомогательных объектов базы. После обнаружения беспилотника были приняты все необходимые меры предосторожности.

Итальянские правоохранительные органы установили, что дрон не содержал взрывчатых веществ и не представлял опасности… Было неясно, был ли дрон оснащен камерой или другими устройствами наблюдения. Его марка и производитель также неизвестны говорится в публикации

Итальянские правоохранители изъяли дрон и начали расследование. Они намерены установить происхождение дрона и то, как он оказался на военной базе.

Ранее в Румынии в пяти километрах от украинской границы упал БПЛА неизвестного происхождения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Лункавица. Вслед за падением беспилотника последовали взрыв и пожар.