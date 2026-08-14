Москва14 авгВести.На востоке Румынии в пяти километрах от границы с Украиной упал беспилотник неизвестного происхождения, сообщило военное ведомство страны.
В сообщении говорится, что беспилотник упал в районе населенного пункта Лункавица, падение, за которым последовали взрыв и пожар, произошло в лесистой местности. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В румынском МО также отметили, что радиолокационные системы наблюдения ведомства не смогли обнаружить воздушную цель, так как она летела на очень низкой высоте.