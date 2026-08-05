НАТО подтвердила инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига

НАТО подтвердила обнаружение дрона у украинского самолета в Лейпциге НАТО подтвердила инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига

Москва5 авг Вести.НАТО подтвердила обнаружение беспилотника рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя альянса.

По информации источников агентства в органах безопасности, обнаруженный БПЛА не был оснащен взрывчатым веществом с детонатором.

Ранее об инциденте сообщила газета Bild. По ее данным, беспилотник с небольшим пакетом и устройством для инициирования взрыва был найден на летном поле рядом с украинским самолетом Ан. Федеральная полиция Германии задействовала робота для обезвреживания подозрительного объекта.

Как отмечает DPA, следователи на данный момент не считают, что обнаруженный предмет представлял собой полноценное взрывное устройство. Поиски оператора беспилотника продолжаются.

В июне на территории Эстонии упал беспилотник. Сообщалось, что аппарат был оснащен пятью килограммами взрывчатки.