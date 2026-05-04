FAA: самолет United Airlines задел фонарный столб при посадке в Нью-Джерси

Самолет United Airlines врезался в фонарный столб во время посадки в США FAA: самолет United Airlines задел фонарный столб при посадке в Нью-Джерси

Москва4 мая Вести.Самолет авиакомпании United Airlines при заходе на посадку врезался в фонарный столб на автотрассе в американском штате Нью-Джерси, сообщает Федеральное авиационное управление США (FAA).

Отмечается, что Boeing 767 вылетел из итальянской Венеции. Заходя на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти в Нью-Джерси, самолет врезался в фонарный столб на автостраде.

Согласно сведениям портала BNO News, одно из колес воздушного судна зацепило двигавшийся по дороге грузовой автомобиль пекарни и выбило стекло с водительской стороны.

В результате происшествия никто не пострадал. Как указали в FAA, будет проведено расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что спортивная команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе по пути на турнир в штате Техас.