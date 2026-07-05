В США самолет получил повреждения из-за салюта в честь Дня независимости CBS: салют в честь Дня независимости США повредил самолет

Москва5 июл Вести.Самолет получил небольшие повреждения из-за салюта в честь Дня независимости Соединенных Штатов. Инцидент произошел в момент, когда летательный аппарат заходил на посадку в аэропорту города Чикаго. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

По информации журналистов, речь идет о самолете авиакомпании Delta AirLines.

Около 20.30 в субботу 4 июля (03.30 5 июля мск. – Прим. ред.) пилот сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в самолет во время снижения перед посадкой говорится в публикации

В результате происшествия пострадавших нет, посадка прошла успешно, уточнил телеканал. Отмечается, что салют нанес небольшие повреждения покрытию самолета.