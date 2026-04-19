The Athletic: парашютист с флагом США врезался в табло на матче в Вирджинии

Парашютист с флагом США врезался в табло на матче в Вирджинии The Athletic: парашютист с флагом США врезался в табло на матче в Вирджинии

Москва19 апр Вести.Весенний футбольный матч команды "Хокис" в Технологическом институте Вирджинии начался с чрезвычайного происшествия. Перед стартом игры один из парашютистов, участвовавших в показательной программе, сбился с курса и врезался в табло стадиона.

Как сообщает издание The Athletic, в прыжке участвовали три человека с флагами США. Из-за сильных порывов ветра один из них приземлился на поле, как и планировалось, второй был отнесен на соседнюю тренировочную площадку, а третий столкнулся с табло.

Один из трех парашютистов сбился с курса и застрял на табло нашего стадиона говорится в сообщении

Спасательные службы оперативно прибыли на место и в течение примерно 15 минут сняли парашютиста. После осмотра медицинским персоналом его отпустили – серьезных травм зафиксировано не было.

Из-за инцидента команды вышли на поле с задержкой.