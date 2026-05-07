В Верхней Пышме дети пострадали при падении части теннисного стола на площадке

В Верхней Пышме двое детей травмировались на игровой спортплощадке В Верхней Пышме дети пострадали при падении части теннисного стола на площадке

Москва7 мая Вести.В Верхней Пышме двое мальчиков травмировались при падении на них части теннисного стола на игровой спортивной площадке, по данному факту организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 7 мая на спортплощадке придомовой территории по ул. А. Латышова. Предварительно, на двоих несовершеннолетних мальчиков, 2014. и 2017 гг.р., упала часть теннисного стола.

Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь… Прокуратура г. Верхней Пышмы организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства на предмет безопасности игровой инфраструктуры во дворе дома.