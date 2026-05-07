Москва7 маяВести.В Верхней Пышме двое мальчиков травмировались при падении на них части теннисного стола на игровой спортивной площадке, по данному факту организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел 7 мая на спортплощадке придомовой территории по ул. А. Латышова. Предварительно, на двоих несовершеннолетних мальчиков, 2014. и 2017 гг.р., упала часть теннисного стола.
Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь… Прокуратура г. Верхней Пышмы организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнихговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства на предмет безопасности игровой инфраструктуры во дворе дома.