СК возбудил дело после травмирования подростка на спортплощадке в Брянске

Подросток серьезно пострадал при падении с баскетбольным щитом в Брянске СК возбудил дело после травмирования подростка на спортплощадке в Брянске

Москва7 июл Вести.Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после травмирования подростка в Бежицком районе города Брянска, сообщили в СУ СК России по Брянской области.

Инцидент произошел на спортивной площадке во дворе дома на улице Ново-Советской.

15-летний местный житель повис на баскетбольном кольце, вмонтированном в деревянный щит с металлической опорой, и упал вместе со щитом на землю говорится в заявлении СК в MAX

Уточняется, что юноша получил тяжкие телесные повреждения.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.