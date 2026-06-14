Частный детсад в Брянске проверят после информации о травмировании ребенка Прокуратура выяснит обстоятельства травмирования ребенка в детсаду в Брянске

Москва14 июн Вести.Прокуратура Советского района Брянска организовала проверку после появления в соцсети информации о том, что в одном из частных детских садов города получил травмы малолетний ребенок.

Надзорное ведомство Брянской области опубликовало в мессенджере MAX скрин переписки мамы ребенка с воспитателем. Мама ужасается огромным гематомам и шишке у ребенка и задает вопрос, почему ей об этом никто не сообщил. Воспитательница извиняется и объясняет, что ребенок упал на горке.

В ходе надзорных мероприятий ведомство установит причины и условия произошедшего, а также даст оценку исполнению законодательства о безопасном пребывании детей в учреждении, соблюдению условий их жизни и воспитания указывается в публикации

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.