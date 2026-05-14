Москва14 мая Вести.В Махачкале после травмы трехлетнего ребенка в одном из детских садов города запустили анонимную почту доверия. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника управления образования администрации города Шаганэ Баймурзаеву.

Также мы запустили анонимную почту доверия для родителей и сотрудников. Если кто-то увидит грубость, агрессию или жестокое отношение к детям, мы должны узнавать об этом сразу цитирует Баймурзаеву агентство ТАСС

Ранее сообщалось, что три сотрудницы детского сада заключены под стражу на два месяца. По версии следствия, 8 мая девочка 2023 года рождения получила травму правой стопы. Родители обнаружили повреждения и доставили ребенка в больницу.

Отец ребенка рассказал журналистам РИА Новости, что его дочь, которой еще нет трех лет, получила психологическую травму и постоянно плачет. Рассказать, что именно произошло в детсаду, она не может. Девочка уже выписана из больницы и находится дома.