В детсаду Махачкалы уволили заведующую и трех сотрудниц после травмы ребенка

Москва14 мая Вести.В детском саду №22 Махачкалы, где 8 мая трехлетняя девочка получила травму, уволены заведующая, две воспитательницы и помощник воспитателя. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на городское управление образования.

Уволены заведующая детским садом, две воспитательницы и няня, которые арестованы цитирует источник РИА Новости

Ребенка доставили в больницу с травматической ампутацией мизинца на правой ноге. По предварительным данным, сначала палец защемило дверью, он начал отрываться, после чего воспитатели его дорезали. Фалангу положили девочке в колготки, она выпала уже дома.

Суд арестовал двух воспитательниц и няню по подозрению в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Махачкале запустили анонимную почту доверия для родителей и сотрудников детских садов, куда можно сообщать о случаях жестокого обращения с детьми.