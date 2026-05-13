Baza: двухлетней девочке оторвало палец в детском саду в Махачкале

Москва13 мая Вести.Воспитатели детского сада в Махачкале попытались скрыть травму двухлетней девочки, которой оторвало палец. Они надели ребенку колготки и положили туда палец, сообщается в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что один из детей случайно прищемил дверью мизинец девочки. В результате палец оторвало.

Однако скорую помощь воспитатели вызывать не стали — они лишь обработали рану, положили палец в колготки и надели их обратно. В таком виде девочку и отдали родителям, которые пришли забирать ее из детсада отмечается в сообщении

Уже дома взрослые обнаружили оторванный палец, когда раздели ребенка. Девочку сразу же увезли в больницу.

Ранее в пресс-службе регионального СУ СК России, сообщили, что сотрудники дошкольного учреждения задержаны. В отношении двоих сотрудников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Произошедшее квалифицировали по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.