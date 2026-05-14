Москва14 маяВести.Двухлетней девочке, которой в детсаду Махачкалы прищемило дверью мизинец, воспитатели сами дорезали палец, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана.
ЧП произошло 8 мая. Девочка 2023 года рождения, находившаяся под присмотром в детсаду, получила серьезную травму и была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
Ранее сообщалось, что ей оторвало палец, и воспитатели спрятали его в колготках ребенка.
По предварительной версии, дверью сначала прищемило, мизинец начал отрываться, а воспитатели его уже дорезалиговорится в сообщении
Накануне суд в Махачкале арестовал трех сотрудниц детсада №22: двух воспитательниц и няню. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Девочку уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.