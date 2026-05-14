Воспитатели детсада в Махачкале дорезали палец девочки, который прищемило дверью

Москва14 мая Вести.Двухлетней девочке, которой в детсаду Махачкалы прищемило дверью мизинец, воспитатели сами дорезали палец, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана.

ЧП произошло 8 мая. Девочка 2023 года рождения, находившаяся под присмотром в детсаду, получила серьезную травму и была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".

Ранее сообщалось, что ей оторвало палец, и воспитатели спрятали его в колготках ребенка.

По предварительной версии, дверью сначала прищемило, мизинец начал отрываться, а воспитатели его уже дорезали говорится в сообщении

Накануне суд в Махачкале арестовал трех сотрудниц детсада №22: двух воспитательниц и няню. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Девочку уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.