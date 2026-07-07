В Алтайском крае возбуждено дело после сообщений об избиении ребенка в детсаду Дело об избиении ребенка в детсаду возбудили в Алтайском крае

Москва7 июл Вести.Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту сообщений о жестоком обращении с ребенком в одном из детских садов Барнаула. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Инцидент привлек к себе внимание после публикации в соцсетях. Мать воспитанника рассказала, что сын неоднократно приходил домой со следами побоев на пояснице и ягодицах, а в другой раз — без зуба. Дети, по словам родителей, жаловались, что в саду их бьют и ставят в угол.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают все обстоятельства, дадут правовую оценку действиям сотрудников учреждения, а также выявят причины и условия происшествия. Расследование взято на контроль руководством СУ СК и прокуратурой края.