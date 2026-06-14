В Брянской области мальчик получил черепно-мозговую травму в частном детсаду

Мальчик получил черепно-мозговую травму в частном детском саду под Брянском В Брянской области мальчик получил черепно-мозговую травму в частном детсаду

Москва14 июн Вести.В частном детсаду в Брянской области ребенок получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в MAX.

О происшествии стало известно из соцсетей.

В социальных медиа сообщается, что в Брянске малолетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму в частном детском саду. Также в публикации приводятся сведения о получении в учреждении травм другими детьми говорится в сообщении СК

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах инцидента.