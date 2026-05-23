В Минеральных Водах следователи проводят проверку по факту инцидента в детском саду. Об этом сообщает СК Ставропольского края в MAX.
В СМИ появилась публикация о том, что у двухлетнего воспитанника одного из детских садов города родители обнаружили множественные следы, похожие на укусы, и ссадины.
Причиной произошедшего могло стать ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего со стороны сотрудников дошкольного учрежденияговорится в сообщении
Руководитель СУ СК РФ по Ставрополью Александр Перепелицын поручил проверить действия ответственных лиц. Ход проверки контролирует региональное СУ СК РФ.