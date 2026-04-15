Всю деятельность воспитателя детсада в Северодвинске проверят после видео побоев

Москва15 апр Вести.Региональные управления СК и прокуратуры Архангельской области проведут дополнительные проверки в отношении воспитателя из Северодвинска, уличенной в грубом обращении с детьми, такие случаи могли быть систематическими, сообщает ИС "Вести".

Видео грубого обращения воспитателя с детьми разошлось по Сети. По сведениям прокуратуры, эпизоды насилия над малышами могли быть систематическими – с 2020 по 2026 годы.

Было установлено, что на протяжении данного периода родители стали обнаруживать у детей синячки, изменения в поведении, настроении. Этот период был установлен. В последующем органом предварительного расследования будет дана оценка действиям воспитателя на протяжении всего периода сообщила старший помощник прокурора Северодвинска Мария Кудряшова

Представитель регионального управления СКР Рустам Катков отметил, что следствие проверяет информацию в том числе о возможном систематическом применении к детям телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в отношении воспитателя сада заведено уголовное дело о применении физической силы к воспитанникам.