Москва15 апрВести.Региональные управления СК и прокуратуры Архангельской области проведут дополнительные проверки в отношении воспитателя из Северодвинска, уличенной в грубом обращении с детьми, такие случаи могли быть систематическими, сообщает ИС "Вести".
Видео грубого обращения воспитателя с детьми разошлось по Сети. По сведениям прокуратуры, эпизоды насилия над малышами могли быть систематическими – с 2020 по 2026 годы.
Было установлено, что на протяжении данного периода родители стали обнаруживать у детей синячки, изменения в поведении, настроении. Этот период был установлен. В последующем органом предварительного расследования будет дана оценка действиям воспитателя на протяжении всего периодасообщила старший помощник прокурора Северодвинска Мария Кудряшова
Представитель регионального управления СКР Рустам Катков отметил, что следствие проверяет информацию в том числе о возможном систематическом применении к детям телесных повреждений.
Ранее сообщалось, что в отношении воспитателя сада заведено уголовное дело о применении физической силы к воспитанникам.