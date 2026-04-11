Воспитатель 6 лет издевалась над малышами в детсаду в Северодвинске

Москва11 апр Вести.Воспитатель детского сада №74 "Винни-Пух" Северодвинска, которая стала фигуранткой уголовного дела о жестоком обращении с детьми, в течение почти шести лет допускала грубое обращение с малышами в ясельной группе. Об этом сообщила прокуратура Архангельской области.

По результатам прокурорской проверки было установлено, что с ноября 2020 года по 2026 года женщина допускала факты грубого обращения с детьми в ясельной группе, применения к ним непедагогические методы воспитания.

Прокуратура провела проверку соблюдения прав воспитанников детского сада МБДОУ 74 "Винни-Пух", в ходе которой в действиях воспитателя выявлены признаки преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) говорится в сообщении

Для устранения нарушений было внесено представление главе администрации города. Также материалы были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.