Осуждена жительница Нижегородской области, 11 лет истязавшая своих 4 детей

Жительница Нижегородской области, 11 лет истязавшая 4 детей, осуждена на 5 лет Осуждена жительница Нижегородской области, 11 лет истязавшая своих 4 детей

Москва7 мая Вести.На 5 лет колонии осуждена жительница Сарова, которая на протяжении 11 лет истязала своих 4 детей. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Нижегородской области.

С 2015 по 2024 гг. фигурантка систематически причиняла физические и психические страдания своим 4 несовершеннолетним детям путем нанесения побоев, создавала психотравмирующие ситуации, нарушающие их душевное равновесие, и применяла недопустимые методы воспитания.

[Женщина] признана виновной … [по] п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Подсудимой назначено наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима.