Жительницу Алтая осудили на 3 года колонии за истязание двух малолетних детей

Жительницу Алтая осудили за истязание своих двух малолетних детей Жительницу Алтая осудили на 3 года колонии за истязание двух малолетних детей

Москва16 июл Вести.В Алтайском крае 41-летнюю местную жительницу осудили на 3 года колонии за истязание двух малолетних детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В 2024 году женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применяла к двум своим сыновьям физическое насилие. Используя незначительные поводы, она избивала детей, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу, причиняя тем самым физическую боль и психические страдания.

Она признана виновной … [по] пп. "а, г, д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью и мучениями для потерпевших) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время над детьми установлена опека.