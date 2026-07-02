Москва2 июлВести.В Сахалинской области была осуждена местная жительница, не платившая алименты на содержание троих детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ее осудили по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Установлено, что без уважительных причин женщина не выплачивала средства на содержание троих несовершеннолетних детей, назначенных по решению судасказано в вердикте
Совокупная сумма задолженности по алиментам составила 2 миллиона рублей.
Обвиняемой было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.