На Сахалине осудили женщину, не платившую алименты для троих детей

Жительница Сахалина осуждена за неуплату алиментов на содержание троих детей На Сахалине осудили женщину, не платившую алименты для троих детей

Москва2 июл Вести.В Сахалинской области была осуждена местная жительница, не платившая алименты на содержание троих детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ее осудили по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Установлено, что без уважительных причин женщина не выплачивала средства на содержание троих несовершеннолетних детей, назначенных по решению суда сказано в вердикте

Совокупная сумма задолженности по алиментам составила 2 миллиона рублей.

Обвиняемой было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.