Москва3 авгВести.Житель Магадана 58 лет осужден за неоднократную неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребенка и приговорен к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области в мессенджере МАХ.
В суде установлено, что с июня 2025 г. по февраль 2026 г. отец несовершеннолетнего ребенка не выплачивал денежные средства на его содержание. Задолженность по алиментам превысила 766 тыс. рублейотметили в пресс-службе
Приговор в законную силу не вступил.