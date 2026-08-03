Магаданец осужден на полгода принудительных работ за неуплату алиментов Магаданец задолжал по алиментам 766 тыс. и получил полгода принудительных работ

Москва3 авг Вести.Житель Магадана 58 лет осужден за неоднократную неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребенка и приговорен к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области в мессенджере МАХ.

В суде установлено, что с июня 2025 г. по февраль 2026 г. отец несовершеннолетнего ребенка не выплачивал денежные средства на его содержание. Задолженность по алиментам превысила 766 тыс. рублей отметили в пресс-службе

Приговор в законную силу не вступил.