Уссуриец получил полгода принудительных работ за неуплату алиментов Уссуриец отказался от уплаты алиментов и получил полгода принудительных работ

Москва11 авг Вести.Уссурийский районный суд назначил 51-летнему местному жителю наказание в виде принудительных работ за неуплату алиментов несовершеннолетнему ребенку, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.

В августе прошлого года в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство из-за долга по алиментам, однако спустя два месяца после этого отец продолжал уклоняться от их уплаты. В декабре 2025 года постановлением мирового судьи мужчине были назначены 30 часов обязательных работ, которые подсудимым не исполнены.

Таким образом, в период с января по май 2026 года, алименты на содержание своего ребенка в объеме, установленном решением суда, мужчина не выплачивал, то есть совершил это деяние неоднократно отметили в пресс-службе

Поскольку фигурант нигде не трудоустроен официально, суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Принудительные работы заключаются в содержании осужденного в учреждении уголовно-исполнительной системы и привлечении его к труду в местах, определяемых учреждением уголовно-исполнительной системы. Суд посчитал, что наказание в виде принудительных работ послужит его исправлению, перевоспитанию и предупреждению совершения новых преступлений.